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Spor

Selçuk İnan: Burak'a pas bile veremez hale geldim

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, Trabzonspor forması giydikleri dönemden bu yana iyi bir uyum yakaladığı Burak Yılmaz'a pas bile veremediğini söyledi

28 Mart 2014 15:20

Galatasaray’da bu sezonki performansı tartışmalara yol açan Selçuk İnan çok zor günler geçiriyor. Türk futboluna son 2 yılda damga vuran ancak Türk Telekom Arena’da oynanan Kayserispor ve Bursaspor maçlarında ıslıklanan yıldız futbolcu, kamuoyu ve taraftar baskısı yüzünden maçlarda artık yakın arkadaşı Burak Yılmaz’a pas veremez hale geldiğini söyledi.

Milliyet Gazatesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; yakın çevresine dert yanan Selçuk’un, “Burak’la, Trabzonspor’dan beri uyumlu bir çizgimiz var. Birbirimizin dilinden iyi anlıyoruz. Ancak son dönemde öyle eleştiriler geliyor ki ona pas bile veremiyorum” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

 

Sneijder açıklaması

 

Selçuk, Wesley Sneijder ve Didier Drogba ile sorun yaşadıkları eleştirilerine de yanıt verdi. Bursaspor ile yapılan son kupa maçında gol sevinçlerinin polemiğe neden olmasını değerlendiren başarılı futbolcunun, “Aslında biraz dikkat edenler fark etmişler, Bursaspor maçının devre arasında soyunma odasından en son Sneijder ile ben çıktım. Çünkü birbirimize maçla ilgili yorumlar yapıyor, neleri daha iyi yapmamız gerektiğini konuşuyorduk” dediği bildirildi.

Bu arada Bursaspor maçının devre arasında soyunma odasından en son çıkan Sneijder ve Selçuk’un, bu sırada tribündeki Drogba ile göz göze geldikleri ve Fildişi Sahilli futbolcuya beresinden dolayı takıldıkları kaydedildi. 

 

‘10 yıldır böyle oynuyorum’ 

 

Selçuk İnan, GSTV’ye önceki gün yaptığı açıklamada, teknik Direktör Mancini ile aralarında sorun olmadığını söylerken, geriye ya da yan pas yapmasıyla ilgili olarak ise “10 yıldır Süper Lig’de oynuyorum. Büyük takımlarda ve Milli Takım’da bu yüzden oynadım ve kaptan oldum. Futbolu yeterince bilmeyen insanlar bile eleştiri yapabiliyorlar. Ben 10 yıldır bu şekilde oynuyorum” yorumunu yapmıştı.

 

Sakat ama oynayacak

 

Selçuk İnan, yarın akşam Torku Konyaspor deplasmanında fedakârlık yaparak sahaya çıkacak. Bursaspor maçında sağ kasığından sakatlanan ve iki gündür takımla antrenman yapamayan yıldız futbolcunun, Konya kafilesinde yer alacağı ve zorlu maçta takımdaki yerini alacağı öğrenildi. Teknik kadronun, Felipe Melo’nun sarı kart cezalısı olması yüzünden bu kararı aldığı ve Selçuk’un da sahaya çıkmak istediği kaydedildi.

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