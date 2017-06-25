Selçuk İnan: Bu sene hakem hatalarıyla çok maç kaybettik; bu kadar tesadüf olamaz!

Süper Lig'in son sezonunu 4'üncü sırada bitiren Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, alınan başarısız sonuçlarda hakemlerin payı olduğunu söyledi.

"Bu sene hakem hatalarıyla çok maç kaybettik" diyen Galatasaray kaptanı, "Galatasaray'ı bu sene hakemler çok önemsemedi ya da farklı planları vardı, bilemiyorum!" sözleriyle hakemlere sitem etti.

Milliyet'e konuşan Selçuk İnan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Başkanımız Dursun Özbek de bu konuda görüş bildirdi. Ona katılıyorum. Bu sene hakem hatalarıyla birçok maç kaybettik. Şampiyonluğa tesir ettiler. Bütün kırılma maçlarında aleyhimize kararlar verdiler. Bu kadar tesadüf olamaz! Birçok maçta penaltımız verilmedi. Tam tersi aleyhimize verilenler oldu. Maçın içinde de bence ufak ufak, ince ince kararlar verdiler. Çevireceğimiz maçları dahi kazanmamıza izin vermediler. Tabii bunları bilerek yaptıklarını söylemiyorum ama sanki bu sene Galatasaray'ı, hakemler de çok önemsemedi. Ya da farklı planları vardı diyelim. Bilemiyorum. Hakem hatalarından en çok muzdarip olduğumuz sezon bu sezon oldu. En çok üzüldüğüm hata Karabükspor deplasmanında hakem Cüneyt Çakır'ın vermiş olduğu penaltı kararı idi. Çünkü o ve ondan sonrasında Josue'nin golü de ofsayt gerekçesiyle verilmedi. O, bizim şampiyonluk yarışında kırılma maçımızdı. Kazansaydık şampiyonluk şansımız devam edebilirdi. Bizim açımızdan ikinci kırılma maçı da Beşiktaş derbisi oldu. Yasin Öztekin'in verilmeyen bir penaltısı vardı. O pozisyon bana göre net penaltıydı.''

"Yanlışlarımızdan ders çıkarmalıyız"

"Yanlışı birçok yerde bulabilirsiniz. Önce futbolcularda, daha sonra yöneticilerde. Kimine göre yapılan yanlış transferlerde, kimine göre de oyuncuların bireysel olarak yeterli performans gösterememesinde. Sezona şampiyonluk parolasıyla çıktık ama işler istediğimiz gibi gitmedi. Bunda hoca değişiklikleri ve oyuncuların performansının istenilen seviyede olmaması etkili oldu. Bunların hepsi bir araya gelince dördüncülük ya da üçüncülük kaçınılmaz oluyor. Bu yanlışlarımızdan ders çıkarıp, hatalarımızı tekrarlamadan şampiyonluğa ulaşmamız gerekiyor"

"Amacımız Galatasaray'ı bulunduğu

durumdan yukarı taşımak"

''Son iki sezon istemediğimiz şekilde bitti. Taraftarlarımızı mutlu edemedik. Ama bunlar da futbolun bir parçası. Bunu bilmeleri gerekiyor. Her düşüşün illaki bir çıkışı vardır. Amacımız en çabuk şekilde Galatasaray'ı bulunduğu bu durumdan yukarılara taşımak. Ben önümüzdeki sezon için çok umutluyum. Çünkü artık yaşayabileceğimiz en kötü şeyleri zaten yaşadık! Gelecek sezon için taraftarlarımıza rahat olmalarını söyleyebilirim.''