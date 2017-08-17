Selçuk İnan Beşiktaş'a mı gidiyor?

Galatasaray'ın teknik direktörü Igor Tudor'un Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor karşısında şans vermediği Selçuk İnan, seçeneklerini değerlendiriyor. 32 yaşındaki milli futbolcuyu eski çalıştırıcısı Şenol Güneş'in istediği iddia edildi.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, daha önce Trabzonspor'da birlikte çalıştığı deneyimli orta sahanın transferi için onay verdi.

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk'un bonservisini alması halinde, Beşiktaş da transferi kısa süre içerisinde bitirecek.

Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda yarışan ve kadro rotasyonunda yerli oyuncu sıkıntısı yaşayan siyah-beyazlılar, Selçuk'u alması halinde orta sahada bir alternatif daha yaratacak.

Öte yandan eski Beşiktaş futbolcusu Jose Sosa'nın da siyah-beyazlı ekibe geri dönmek istediği bilinirken, Arjantinli futbolcuya da kulübü Milan'dan bonservisini alması halinde kapının açık olduğu söylendi.