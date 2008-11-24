Selçuk ikinci yarıda



Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi, 7. hafta maçında ligin dibine demir atan TED Kolejliler'i ikinci yarıdaki oyunuyla 88-79 mağlup etti.





Beko Basketbol Ligi'nde Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi, Casa TED Kolejliler'i 88-79 yendi.



Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan Casa TED Kolejliler, Caner'in sayılarıyla 2. dakika içinde 7-0'lık üstünlüğü yakaladı. Bu dakikadan sonra, Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi'nden Dunn, üstüste bulduğu basketlerle 6. dakikada farkı 2 sayıya (9-7) düşürdü. İbrahim'in 3 sayılık basketiyle 7. dakikada evsahibi ekip 10-9 öne geçti ve ilk periyot, 16-16 eşitlikle sona erdi.



2. periyot iki ekibin 3 sayılık basketleriyle başladı. 11. dakika, 19-19 eşitlikle geçildi. Bu dakikadan sonra Mack'in basketleriyle rakibine üstünlük sağlayan Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi, 14. dakikayı 26-21, devdeyi de 35-33 önde bitirdi.



3. periyotun başında Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi'nin üstüste bulduğu basketlerle fark 25. dakikada 13 sayıya (50-37) dek çıktı. Hücumda etkili oyununu periyodun sonuna dek sürdüren evsahibi ekip, son periyoda 62-51 önde girdi.



Mücadelenin son periyoduna Ufuk'un 3 sayılık basketiyle başlayan Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi, 32. dakikada farkı 16 sayıya (71-55) çıkardı. Üstünlüğünü mücadelenin sonuna dek sürdüren Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi, karşılaşmadan 88-79 galip ayrıldı.



MUTLU AKÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ: 88 - CASA TED KOLEJLİLER: 79

Salon: 19 Mayıs

Hakemler: Rüştü Nuran xxx, Can Atsüren xxx, Sinan İşgüder xxx

Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi: İlker xxx 9, Mack xxx 16, Volkan xx 6, Murat x, İbrahim xxx 9, Ufuk xxx 12, Berkay x, Dunn xxx 13, Saunders xx 9, Emre x, Ibekwe xxx 14, İsmail x

Casa TED Kolejliler: Özgür xx 5, Polat xx 5, Caner xxx 24, Ziya xx 2, Özcan x, Önder xxx 15, Bell xxx 14, Volkan xx 2, Prowell xxx 12, Hansen x

1. Periyot: 16-16

Devre: 35-33 (Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi lehine)

3. Periyot: 62-51

Beş Faul Alanlar: Önder 38.45 (Casa TED Ankara Kolejliler)

