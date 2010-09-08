-SELÇUK ÇEBİ FİNALDE MOSKOVA (A.A) - 08.09.2010 - Rusya'nın başkenti Moskova'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen Milli Takımı'ndan 74 kiloda Selçuk Çebi finale yükselirken, Türkiye grekoromen stilde evsahibi Rusya'nın ardından takım sıralamasında ikinciliği garantiledi. 74 kiloda mücadele eden geçen yılın dünya şampiyonu Selçuk Çebi, ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Dominik Cumhuriyeti'nden Mota Brea ile karşılaşan Selçuk Çebi, zayıf rakibi karşısında zorlanmadan 2-0 galip geldi. Üçüncü turda Azerbaycan'dan Rafig Hüseynov ile mücadele eden Çebi, ilk periyotu 1-0 kaybetmesine karşın, ikinci ve üçüncü periyotta aynı skorla üstünlük sağladı ve minderden 2-1 galip ayrılarak çeyrek finalist oldu. Çeyrek finalde Hırvat Neven Zugaj karşısında zorlanmasına karşın 2-1 galip gelmeyi başaran Selçuk Çebi, yarı finalde Rus İmil Sharafetdinov karşısında ise adeta şov yaptı. Yarı finale gelene kadar yaptığı başarılı müsabakalarla dikkati çeken Rus güreşçi karşısında mükemmel bir performans ortaya koyan Selçuk Çebi 2-0 galip geldi ve finalist oldu. Selçuk Çebi akşam seansında geçen yılın Avrupa şampiyonu Ermeni Arsen Julfalakyan ile final müsabakasına çıkacak. Bayan Güreş Milli Takımı'ndan bugün mindere çıkan tek isim olan 48 kiloda Sümeyye Sezer de ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Belaruslu Vanesa Kaladzinskaya karşısında 2-0 mağlup oldu. Sümeyye Sezer, Belaruslu güreşçinin bir sonraki turda mağlup olmasıyla şampiyonadan elendi. Dünya Şampiyonasının ilk iki gününü 2 bronz madalya ve 22 puanla 5. sırada tamamlayan Türkiye, bugün Selçuk Çebi'nin finale yükselmesiyle grekoromen stilde takım ikinciliğini garantiledi. Güne 38 puanla başlayan evsahibi Rusya takım şampiyonluğunu garantiledi. Türkiye grekoromen stilde 2009 yılında takım halinde dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.