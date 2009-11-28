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Spor

Selçuk bu sezon ilk kez 11 kişilik kadroda

28 Kasım 2009 22:26

Fenerbahçe Teknik Direktörü Christoph Daum, Turkcell Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptıkları seyircisiz maçta, iki forvet oyuncusu Güiza ve Semih'e ilk 11'de yer verdi.

Son haftalarda forvette görev alan Kazım'ın cezası nedeniyle kadroya giremediği maçta Semih'e şans tanıyan Alman çalıştırıcı, sakatlığı geçen Güiza'yı da ilk 11'e aldı.

Takımını genelde tek forvet düzeninde sahaya süren Christoph Daum, cezalı ve sakat futbolcuların yokluğunda kadro değişiminde çift forvet oyuncusuna yöneldi.

-SELÇUK İLK KEZ 11'DE-

Sarı-lacivertli ekipte, Beşiktaş maçında sakatlanan Emre'nin yerine orta alanda Cristian'ın yanında Selçuk'a görev verilirken, bu futbolcu bu sezon ligde ilk kez 11 kişilik kadroya alındı.

Ligde bu sezon 7 lig maçında ikinci yarılarda görev alan Selçuk, sakatlıklar nedeniyle Kasımpaşa maçında 11'de şans buldu.

Fenerbahçe'de cezalı Bilica ve Kazım ile Emre'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Dos Santos da maç kadrosunda yer almadı.

Sakatlığının ardından antrenmanlarda kendisini gösteren Deivid, Kasımpaşa maçının 18 kişilik kadrosuna dahil oldu.

Kasımpaşa'da ise sarı kart cezalısı Emre Toraman, Fenerbahçe'ye karşı takımının kadrosunda yer almadı.

-NOTLAR-

-Kasımpaşa Teknik Direktörü Yılmaz Vural, maç öncesi Fenerbahçeli futbolculardan Semih ile sohbet etti. İkilinin sohbeti sırasında Vural'ın Antalyaspor'da görev yaparken eski takımında forma giyen Fenerbahçeli Ali Bilgin de yer aldı.

-Takımlar ısınırken stat hoparlörlerinden çalınan Fenerbahçe marşları sona erince, seyircisiz oynanacak mücadelede stat bir anda sessizliğe büründü. Takımlar sessiz ortamda maç öncesi ısınma çalışmaları yaptı.

-İki takım futbolcuları, sahaya Futbol Federasyonu'nun hazırlattığı ''Ulusumuzun Kurban Bayramı kutlu olsun'' yazılı pankartı taşıyarak çıktı.

-Karşılaşmanın başlamasından kısa bir süre önce stat hoparlörlerinden taraftar sesi yayınlandı.

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