Selçuk Bayraktar: Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan telefon geldi, ilk görev uçuşu kısa süre sonra yapıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar, insansız hava araçlarının (İHA) ilk göreve başlama hikâyesini sosyal medya üzerinden paylaştı. Bayraktar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen bir telefonla harekete geçtiklerini belirtti.

Bayraktar, 2015'de TSK envanterine giren İHA'ların ilk göreve başladığı anı anlattı; fotoğraf paylaştı.

Bayraktar, "Eylül 2015 İHA'larımız TSK envanterine girmiş ve Trakya'da askeri birlikte eğitimleri devam etmektedir. Terör yeniden alevlenmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan telefon gelir; '24 saat içinde hava kargoyla nakledilmek üzere acilen Çorlu Hava Birliğinde hazır olur musunuz?' O anda İHA eğitim uçuşundadır. Bayram yakın olmasına rağmen bayramı da Batman'da geçirmek üzere tüm ekip gönüllü olur. Onlarca tırlık malzeme paketlenir, en az 6 ay sürecek bir eğitim/görev için Batman'a naklolur. Milli İHA'ların ilk görev uçuşu kısa bir süre sonra yapılır" ifadelerini kullandı.