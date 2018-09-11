Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "İnsansız savaş uçağını inşallah 2023 öncesi ve 1.5 ton yük taşıyabilen daha stratejik görevler yapan insansız hava aracını da inşallah 2019'da uçuracağız” dedi.

Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan ile evli olan Bayraktar, Sabah’tan Fikret Eser’e konuştu.

Bayraktar, "İnsansız savaş uçağını inşallah 2023 öncesi ve 1.5 ton yük taşıyabilen daha stratejik görevler yapan insansız hava aracını da inşallah 2019'da uçuracağız. Türkiye SİHA da satmaya başladı. 2012'de minilerini satmıştık. Büyükleri gitmeye başladı. Katar, Ukrayna olmak üzere 3-4 yer var" dedi.

Terör olaylarının son iki yılda azalmasında İHA'ların büyük katkı sağladığını söyleyen Bayraktar, "Ne insansız hava araçlarını ne de mühimmatlarını bize dışarıdan vermiyorlardı" dedi.

“Terörü bitirmek istemiyorlardı"

Bayraktar, şöyle konuştu:

"Terörü bitirmek istemiyorlardı. Son iki senedir terör olayları çok azaldı, niye çünkü insansız hava araçları çok etkili kullanılıyor. 58 tanesi Bayraktar'dan. Şu an biz konuşurken de 15 tanesi havada. Bu sayı gitgide artacak, 50 olacak. İnsansız hava araçlarını da teslim ettiğimizde iş bitmiyor. Eğitimlerini de biz veriyoruz. Benim üç senem ekiple beraber Güneydoğu'da geçti. Afrin operasyonunda da çok özel teknolojilerle donatılan İHA'larımız kullanıldı. Bayraktar TB1 kendi sınıfında dünyanın en iyisi. Türkiye kadar terörle mücadele harekatı yapıp bu kadar teknolojiyi kullanan başka ülke yok.”

'Baykar'ın üretimiyle Türkiye'nin İHA ithalatı yapmasının önünün kesilmesinin ülkeye maddi katkısının' hatırlatılması üzerine Bayraktar, "Bu parayla ölçülmez; ölçülecek olsa milyarlarca dolardır" dedi. Baykar'ın akademik bir kurum gibi çalıştığını ifade eden Bayraktar, "Lise çağlarından itibaren çekirdek ekibimizin kadrosu bir yerde çalışmış değil kendi içimizde yetişmiş. Kendi içimizden yetiştiriyoruz" dedi.