Selçuk Bayraktar: Dünyada ses getirecek havacılık gösterilerine şahit olacağız

Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ-İbrahim MAŞE / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da 20-23 Eylül tarihleri arasında yeni havalimanı yerleşkesinde düzenlenecek TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali\'nin tanıtım toplantısı Yeşilköy Havacılık Müzesi\'nde yapıldı. Toplantıda konuşan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Başkanı Selçuk Bayraktar, \"TEKNOFEST\'te dünyada ses getirecek havacılık gösterilerine şahit olacağız. Dünyada ilk defa yapılan sürpriz bir yarış var. Bütün dünyada yankı bulacaktır. 20 Eylül Perşembe günü onu göreceğiz\" dedi.



Demirören Medya\'nın da sponsorları arasında yer aldığı, \"Ayakları Yere Basmayan İlk Festival\" sloganıyla düzenlenen; jet uçak gösterileri, paraşüt atlayışları, planör, helikopter ve akrobasi gösterileri, simülasyon uygulamaları, takım oyunları, planetaryum, rüzgar tüneli, hava araçları sergisi, konserler ve çeşitli yarışmaların gerçekleşeceği TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için geri sayım başladı.



\"ÇEKİLİŞİ KAZANANLAR UÇMA İMKANI BULACAK\"



T3 Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirinin sorularını yanıtladı. Selçuk Bayraktar, \"TEKNOFEST\'te dünyada ses getirecek havacılık gösterilerine şahit olacağız. Dünyada ilk defa yapılan sürpriz bir yarış var. Bütün dünyada yankı bulacaktır. 20 Eylül Perşembe günü onu göreceğiz\" dedi. Bayraktar, \"7\'den 70\'e en genç kardeşimizden en yaşlısına, ilgi alanlarına yönelik farklı farklı etkinlikler olacak. Uçurtma şöleni olacak. Uçurtma atölyesi olacak.Maket uçak yapma atölyesi, sivil, sportif uçaklarla çekilişleri kazanan vatandaşlarımız, ufak \'ultralight\' denilen uçaklarla uçma imkanı bulacaklar\" diye konuştu.



750\'DEN FAZLA GİRİŞİMCİ GELECEK



Katılımcı profiline değinen Bayraktar, \"TEKNOFEST, geleceğin teknoloji alanlarında yarışan uluslararası yarışmaları barındırıyor. Özellikle beyaz şapkalı hacker yarışmasına dünyadan rekor düzeyde ilgi oldu. Dünyanın en iyi hackerleri yarışıyor. 14 farklı yarışma kategorisinde ülkemizde rekor düzeyde başvuru oldu. Seçtiğimiz konu başlıkları 10 sene sonrasına bugünden gençlerimizi hazırlamak maksatlı. Bu gençler hayal edip, araştırıp, ürettikleri ürünleri girişim aşamasına gelme noktasında \'take off\' girişim zirvesi var. Dünyanın her tarafından hem yatırımcılar hem de 750\'den fazla girişimci gelip burada projelerini sunacaklar\" ifadelerini kullandı.

ATAK HELİKOPTERİ GÖSTERİ YAPACAK

Etkinliğin detaylarını paylaşan Bayraktar, \"Göz bebeğimiz Türk Yıldızları ve Solo Türk her gün gösteri yapacaklar. Perşembe ve Cuma günü birer defa, cumartesi ve pazar günde 2\'şer defa olmak üzere gösteri yapacaklar. Oradan kalkıp indiklerinden kalkış ve iniş seremonileri de ayrı bir şölen gibi izlenebilecek .Milli gururumuz ATAK helikopterimiz de orada gösteri yapacak. Helikopterlerle alakalı sürpriz gösteriler olacak. Balon, uçurtma gösterileri, paraşüt atlayışları, dikey rüzgar tüneliyle paraşüt atlayışını deneyimleme, 7\'den 70\'e her türlü havacılığın ve uzayın her alanını sevdirecek, buna tutkuyla bağlanmasını sağlayacak, özellikle gençlerimizin etkinlik bulunacak TEKNOFEST\'te. Hepinizi 20-23 Eylül\'de aile boyu değil, sülale boyu inşallah TEKNOFEST\'e bekliyoruz\" diye konuştu.

