Selçuk Banvit'i devirdi



Beko Basketbol Ligi'nde 2. hafta karşılaşmasında Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi, Banvitspor'u 84-82 mağlup etti.





Mücadeleye iyi başlayan Banvit, 5. dakikasını 12-7 önde geçtiği maçın ilk periyotunu, Williams ve Yunus'un basketleriyle 21-13 önde tamamladı.



2. periyoda Williams'ın pota altından bulduğu basketlerle etkili başlayan konuk ekip, 13. dakikayı 27-15 önde geçti. Her iki ekibin karşılıklı bulduğu sayılarla ilk yarı, 46-37 Banvit'in üstünlüğüyle geçildi.



3. periyota ev sahibi ekip etkili başladı. Berkay'ın sayılarıyla 23. dakikada fark 5 sayıya indi: (44-49). Periyotun sonlarına doğru, Crispin ile bulduğu sayılarla farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen Banvit, 3. periyotu 67-57 önde bitirdi.



Son periyot karşılıklı basketlerle başladı. 34. dakika, 71-60 Bandırma Banvit'in üstünlüğü ile geçildi. Periyotun sonlarına doğru üst üste sayılar bulan Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi 39. dakikada eşitliği sağladı. (79-79) Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi, karşılaşmadan 84-82 galip ayrıldı.



MUTLU AKÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ: 84 - BANVİT: 82



Salon: 19 Mayıs



Hakemler: Mehmet Keseratar xxx, Kaan Büyükçil xxx, Semih Vural xxx



Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi: Mack xxx 22, Ufuk xxx 22, Dunn x 4, Saunders xx 8, İlker xx 8, İbrahim x 3, Ibekwe xxx 17, İsmail x, Murat x



Banvit: Crispin xxx 27, Erkan x, Williams xxx 21, Caner xx 4, Yiğitcan x, Johnson xx 12, Agudio xx 6, Umut xx 2, Oktay xx, Yunus xx 10



1. Periyot: 13-21



Devre: 37-46 (Banvit lehine)



3. Periyot: 57-67



Beş Faul Alanlar: 37.45 Dunn (Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi), 38.00 Caner Toplaoğlu (Banvit)