-SELÇUK: ''AYKUT HOCA ADALETLİ BİRİ'' İSTANBUL (A.A) - 09.07.2010 - Fenerbahçeli futbolcu Selçuk Şahin, bu sezon hedefinin ilk 11'de oynamak olduğunu, ancak teknik direktör Aykut Kocaman'ın uygun görmemesi halinde küsmeden çalışmaya devam edeceğini söyledi. Selçuk, FBTV'ye yaptığı açıklamada, geçen sezon son maçlarda forma giydiğini ve başarılı olduğunu ifade ederek, ''Oynadığım sürece çok daha iyi form tutuyorum ve çok daha iyi oynuyorum. Eğer bu sene de hocamız şans verirse, aynı performansı, üstüne koyarak devam ettirmek düşüncesindeyim'' dedi. Takımda herkesin oynayabilecek kapasitede olduğunu vurgulayan Selçuk, ''Eğer hoca görev verirse oynayacağız, vermezse de sıramızı bekleyeceğiz. Amacım tabii ki direkt oynamak ama hoca uygun görmezse, ben çalışmama devam ederim. Aykut Hoca beni 18'e bile almasa, küsmem. Çünkü kesinlikle adaletli olduğunu bildiğim biri. Her konuda kendisine güveniyorum'' diye konuştu. Turkcell Süper Lig'de ilk teknik direktörünün Aykut Kocaman olduğunu vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti: ''10 yıl önce Süper Lig'e ilk geldiğimde İstanbulspor'da Aykut Kocaman teknik direktörümdü. Tekrar kendisiyle çalışacağım için çok mutluyum. Çünkü kendisini çok iyi tanıyorum. İnanılmaz karakterli ve düzgün bir insan. Herkesin güvenebileceği birisi ve bu dönemde böyle bir insan bulmak açıkçası çok kolay değil. O yüzden camia olarak böyle bir hocaya sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Kendisi ayrıca çok iyi bir Fenerbahçeli. Bu yüzden çok da istekli. Aynı isteği takıma da yansıtıyor ve biz de bunun farkındayız. Çok güvenilir bir insan. Takımda herkes böyle bir hocayla çalıştığı için çok mutlu.''