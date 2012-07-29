Selçuk Aydın, Dünya Şampiyonluğu'nu kaybetti

Dünya Şampiyonluk karşılaşması için ringe çıkan Selçuk Aydın, Meksikalı Robert Guerrero'ya mağlup oldu.

ABD’de ringe çıkan Türk boksör Selçuk Aydın Meksikalı asıllı Robert Guerrero'ya yenilerek WBC Welterweight Dünya Boks Şampiyonu olma şansını kaçırdı.

California Pavilion Center’daki, 12 raunt süren karşılaşmada temsilcimiz Selçuk Aydın tüm maç içi istatisliklerde üstün olmasına rağmen maçı hakem puanlamasında 116-112 ve 117-111 kaybetti.

12 raunt süren karşılaşmada zaman zaman rakibin kondisyonu düşmesine ve sendelemesine rağmen Aydın, Guerrero'yu bir türlü yıkamadı. İsabetli ve güçlü yumruk istatisliklerinde rakibine fark atan Aydın maç sonunda galibiyet beklerken Californialı hakemlerin oylarıyla Şampiyon oldu.



'Artık hırsımı kaybettim'



Aydın maç sonunda yaptığı açıklamada rakibe değil sisteme yenildiğini, 3 yıldır kendisini bilerek oyaladıklarını ve hırsını kaybettiğini belirtti.

Guerrero ise şampiyonluğu kanser hastası olan eşine armağan etti.

Amerika’da yaşayan az sayıda gurbetçimiz de Pavilion Arena’da Aydın’a destek oldu.