Selçuk Aksoy: "Ligi en üst sıralarda bitirmek istiyoruz"

Tolga YANIK / KONYA,(DHA) -

Atiker Konyaspor 2\'nci Başkanı Selçuk Aksoy, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını kazanıp, ikinci yarıya galibiyetle başlayarak, ligi en üst sıralarda bitirmek istediklerini söyledi.

Yeşil-Beyazlı ekibin 11 günlük Antalya kampını değerlendiren Selçuk Aksoy, \"Kampın en güzel tarafı uyumlu bir kamp döneminin geride kalmasıydı. Ufak tefek birkaç sakatlık dışında sakatlığın yaşanmadığı bir kamp dönemi oldu. Çalışmalar neredeyse tam kadro olarak yapıldı. Hazırlık maçlarında ortaya konulan performansların ikinci yarı ile beraber takımımıza olumlu yansımalarla geriye döneceğine inanıyorum. Bu hem oyun hem de takımın fizik gücüne katkı olarak fayda sağlayacaktır. Takımımızın hazırlık maçlarında ortaya koyduğu mücadele, oyun sistemine adapte olmuş görüntüsü, istenilenleri yapmak için gösterilen azim bizleri son derece mutlu etti. Umarım bu çalışmalarımızın karşılığını Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağımız maçla birlikte almaya başlarız. Planlamış olduğumuz transfer sürecini yaşanacak olumsuz bir durum ve ekstra bir gelişme olmadığı takdirde yaptığımız Leonard Zuta transferi ile bitirmiş bulunuyoruz” dedi.

\"SEZONU EN ÜST SIRALARDA BİTİRME HEDEFİNDEYİZ\"

Sezonun ikinci yarısına ligi en üst sıralarda bitirme hedefiyle başlayacaklarını belirten Selçuk Aksoy, \"Erzurumspor maçından iyi bir sonuçla dönerek sonra sahamızda oynayacağımız Antalyaspor maçını da kazanarak bir çıkış yakalamak ve yükselişe devam etmek istiyoruz. Ligde kolay maç yok. Bu herkesin malumu. İkinci yarı takımların hedeflerine ulaşması adına daha zorlu geçecek. Ama zoru lehimize çevirmek ve bundan faydalanarak hedefimize gitmek tabiki de bizim alacağımız sonuçlara bağlı. Biz teknik heyetimize ve oyuncularımıza güveniyoruz. Erzurum deplasmanından alacağımız 3 puanla iyi başlangıç yapacağımıza da inanıyoruz” şeklinde konuştu.

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