Selanik'teki Yeni Cami'de 90 yıl sonra namaza izin verildi

Yunanistan'ın Selanik kentinde, 1923 yılından bu yana kapalı bulunan Yeni Cami'de 90 yıllık aradan sonra ilk kez namaz kılındı.

Edinilen bilgiye göre, Selanik'i ziyaret eden bir grup Gümülcine Medrese-i Hayriye öğrencisi, Selanik Belediye Başkanı Yannis Butaris'in özel izniyle cumartesi günü Yeni Cami'de öğle namazı kıldı.

Medrese-i Hayriye'nin Müdürü Sabri Boşnak ve okul öğretmenlerinin refakat ettiği yaklaşık 50 öğrenciyi Yeni Cami'ye gelişinde Selanik Belediye Başkanı Butaris ve Rodop-Evros Azınlık Okulları Koordinatörü Nikos Papageorgiyu karşıladı.

Selanik Belediyesi tarafından kültürel etkinliklerde kullanılan Yeni Cami'de, yanlarında getirdikleri seccadelerin üzerinde namaz kılan öğrenciler, daha sonra Selanik'te müze olarak kullanılan Hortacı Süleyman Efendi Cami'sini ve Selanik'in simgesi olan Beyaz Kuleyi ziyaret etti.

Selanik Başkonsolosu Tuğrul Biltekin, gelişmeyle ilgili, ''Mübadeleden bu yana bölgemizdeki camilerden birinde ilk defa Müslümanlar ibadet etti. Tarihi bir gelişme'' dedi.

Olayın hem Selanik hem de bölgede örnek teşkil etmesini, Müslümanların özel günlerinde ibadet edebilmelerinin devam ettirilmesini istediklerini belirten Biltekin, bu tarz gelişmelerin bölgeye Türkiye'den ve Müslüman ülkelerden turist akınına da şüphesiz olumlu etkileri olacağını kaydetti.

Selanik'te, Osmanlı döneminde 1902 yılında İtalyan mimar Vitalyano Poselli'ye inşa ettirilen Yeni Cami, 1925-1963 yılları arasında müze olarak kullanıldı. Yunanistan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1986 yılında restore edilen cami, halen Selanik Belediyesi tarafından sergi salonu olarak kullanılıyor.