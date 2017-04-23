Selanik'te Türk Konsolosluğu önündeki polislere molotoflu saldırı

Yunanistan'ın Selanik kentindeki Türk Başkonsolosluğu binası önündeki polislere molotofkokteylli saldırı düzenlendi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, sabah erken saatlerde meydana gelen olayda yüzleri maskeli bir grup, Konsolosluk binası önünde bekleyen polislere iki adet molotofkokteylli fırlattı. Molotoflardan birinin patladığı saldırıda yaralanan olmazken herhangi bir hasar da meydana gelmedi.

Selanik’te daha önce de Konsolosluk binası önündeki polis kulübesini hedef alan benzer saldırılar olmuştu.