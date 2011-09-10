-Selanik'te göstericilerle polis arasında çatışma SELANİK (A.A) - 10.09.2011 - Yunanistan'ın Selanik kentinde, hükümetin mali krizle mücadele temelinde uygulamaya koyduğu reformları protesto eden taksi sahipleri ve şoförleri, polisle çatıştı. Başbakan Yorgo Papandreu'nun, Selanik Ticari Fuarı'nın açılış konuşmasını yapacağı konferans salonu önünde toplanan göstericilerin, salonun çevresindeki polis barikatını kırarak içeri girmek istemesi üzerine polis müdahale etti. Göstericiler, bölgedeki çevik kuvvet ekiplerine taş, sopa, molotofkokteyli atarken, polis de göz yaşartıcı gaz ile grupları dağıtmaya çalıştı. Yunan televizyonları, göstericilerle polis arasındaki çatışmaların yer yer devam ettiğini belirtirken, kentin diğer bölgelerinde toplanan, aralarında çeşitli işçi sendikaları üyesi grupların yanı sıra, "bıkkın ve öfkeliler", öğrenciler ve öğretim üyelerinin de bulunduğu çok sayıda göstericinin, Papandreu'nun konuşma yapacağı konferans salonuna doğru yürüyüşe geçtiğini bildirdi. Polisin dünden itibaren yoğun güvenlik önlemleri aldığı kentte son derece gergin bir havanın hakim olduğu belirtilen haberlerde, polisin şu ana kadar 60'ın üzerinde göstericiyi gözaltına aldığı ifade edildi.