-SELANİK'TE CADDEYE MUSTAFA KEMAL ADI VERİLMİYOR ATİNA(A.A) - 10.12.2010 - Selanik Belediye Başkanı Yannis Butaris'in, daha önceki dönemlerde dile getirdiğinin tersine, kentin ''Agiu Dimitriu'' Caddesi'nin ismini Mustafa Kemal olarak değiştirmeyeceğini'' söylediği bildirildi. Yunan basını, Kuzey Yunanistan Türk-Yunan Ticaret Odası ve Türkiye Dış Ekonomik İlişkileri Kurulu'nun (DEİK) düzenlediği toplantıda konuşan Butaris'in, ne sokak isimlerini değiştireceğini, ne anıt inşa edeceğini, yalnızca Selanik'in tarihi çok kültürlülüğünü koruyacağını söylediğini duyurdu. Selanik Belediye Başkanı'nın, ''Tabii ki Agiu Dimitriu caddesini Mustafa Kemal olarak değiştirecek kadar saf değilim'' ifadesini kullandığı öne sürüldü. Yunanistan'da geçen 7 Kasım ve 14 Kasım'da 2 tur halinde yapılan yerel seçimlerde Selanik Belediye Başkanı seçilen Butaris, kentteki Elefterias (Hürriyet) Meydanı'nın, Kemal Atatürk tarafından böyle adlandırıldığını, genç Türkler'in ayaklanmasının orada başladığını belirterek, bu meydana Genç Türkler ve Selanikli Museviler için birer anıt dikeceğini, ayrıca 4 katlı bir yeraltı garajı inşa etmeyi tasarladığını açıklamıştı. Butaris, Yunanistanlılar'ın İstanbul'da Ayasofya'yı ziyaret ettikleri gibi, Türk ve Museviler'in de ata topraklarını ziyaret etmeleri yönündeki isteğini dile getirmişti. Yunanistan'ın en ünlü şarap üreticisi olarak bilinen Yannis Butaris, Türk-Yunan dostluğunun en eski ve hararetli savunucularından biri olarak tanınıyor. Yerel seçimlerde iktidardaki PASOK ve demokratik sol partiler tarafından desteklenen Butaris, seçimlerin ikinci turunda büyük bir sürpriz yaparak, 329 oy farkla, yaklaşık 110 bin seçmenin oy kullandığı Selanik'te belediye başkanı seçildi. Butaris, birkaç yıl önce de Selanik'te bir sokağa Atatürk'ün adının verilmesini önermiş, ancak büyük tepkilere maruz kalmıştı.