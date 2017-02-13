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Dünya

Selanik'te 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba paniği

75 bin kişi 2. dünya savaşından kalma patlamamış bomba nedeniyle tahliye edildi

13 Şubat 2017 11:34

Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarındaki bir benzin istasyonunda bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba, imhâ için askeri alana taşındı. Güvenlik tedbirleri kapsamında yaklaşık 75 bin kişi, bombanın bulunduğu bölgeden tahliye edildi.

Yunanistan'ın Selanik kentinin Kordelio semtinde bir benzin istasyonundaki inşaat çalışmaları sırasında bulunan yaklaşık 250 kilogramlık bomba, etkisiz hâle getirilerek askeri bölgeye taşındı.

Aljazeera'de yer alan habere göre Orta Makedonya Valisi Apostolos Cicikostas yaptığı açıklamada, bombanın etkisiz hâle getirildiğini ve kontrollü patlatılmak üzere askeri bölgeye başarıyla nakledildiğini söyledi.

Emniyet güçleri, bomba imhâ uzmanları çalışmalarına başlamadan önce yaklaşık 2 kilometre çapındaki bir alanda güvenlik tedbirleri aldı. Kapı kapı dolaşan polisler vatandaşları uyardı.

Yaklaşık 75 bin kişi, belediyelerin tahsis ettiği otobüslerle stadyum ve okullara götürüldü.

Bölgede tren ve otobüs seferleri iptal edildi, kiliseler pazar ayinlerini yapamadı. Civardaki bir kampta kalan sığınmacılar ise müze ziyaretine çıkarıldı.

Ülkede çeşitli kazılar sırasında zaman zaman benzer şekilde patlamamış bombalar bulunuyor. Savaş sonrası, ülkede en büyük tahliyelerden birine sebep olan bombanın, meskun bir alanda bulunmuş en güçlü bomba olduğu ifade edildi.

Bombanın, 2. Dünya Savaşı sırasında Yunanistan'ı işgâl eden Alman birliklerine karşı mücadele eden İngiliz uçakları tarafından atıldığı tahmin ediliyor.

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