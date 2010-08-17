Selanik Valisi Panayotis Psomiadis’i, Bartholomeos engelledi...

T24 - Yunan gazeteleri, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un, aşırı fanatik görüşleri ile tanınan Karadeniz kökenli Selanik Valisi Panayotis Psomiadis’in Sümela’daki ayine gitmesini bizzat engellediğini yazdı.



Sümela manastırındaki tarihi ayini “rayından çıkarabilecek” fanatiklerin Trabzon’a gelmesini Fener rum Patriği Bartholomeos’un engellediği ortaya çıktı. Yunan basınında çıkan haberlere göre Bartholomeos, aşırı fanatik görüşleri ile tanınan Karadeniz kökenli Selanik Valisi Panayotis Psomiadis’in Sümela’ya gitmesini bizzat engelledi.



Psomiadis geçtiğimiz günlerde geçen yüzyılın başındaki olaylarda ölen Pontus’lu Rum’ların isimlerini bir listede toplama çalışmalarına başladı. Selanik valisinin amacı, Trabzon’da yapılan ayinin sonunda bu isimleri teker teker okumak ve dini atmosferi “siyasi şova” dönüştürmekti.



Patrik hazırlıklardan haberdar olunca araya önemli kişileri sokarak Psomiadis’e “Sümela’da istenmeyen adam” olduğunu iletti. Psomiadis’in hazırladığı girişimi Yunan Pontus cemiyetlerinin de sert şekilde protesto ettiği öğrenildi.





Patrikhane’nin gücü



Konu hakkında TaNea gazetesinde yayınlanan yorumda Patrik Bartholomeos’un Yunanistan’daki aşırı çevreleri bertaraf ettiği vurgulandı. Gazetedeki yorumda “Konjonktür patrikhaneden yana.



Patrikhanenin mevcudiyeti aleyhinde durum yaratan Yunan siyasi sahnesindeki aşırı milliyetçi çevrelerin müdahaleleri bertaraf edilmiş durumda. Patrikhane’nin hoşgörü ve diyalog yanlısı gücü, bu dönem rakiplerine üstün geliyor” ifadesine yer verildi.





Geçen yıl olay çıkarmıştı



Selanik valisi Psomiadis geçen yıl 15 Ağustos’ta Sümela manastırında yaşanan tatsız olaylarda başrol oynamıştı. Psomiadis, Sümela’da kameralar önünde Yunan milli marşını söylemeye teşebbüs etmiş, Trabzon Müzeler Müdürü Nilgün Yılmazer tepki göstermiş ve çıkan gerginliğin ardından küçük çapta arbede yaşanmıştı.









