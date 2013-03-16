Selanik metrosu da arkeoloji kazısına dönüştü

İstanbul metrosunun kazımı sırasında yeraltında keşfedilen tarihi zenginlik, inşaat çalışmasına arkeolojik bir boyut kazandırmıştı.

İstanbul bu konuda yalnız değil.

Selanik metrosu için yapılan kazılarda ortaya çıkan eşsiz kalıntılar, akademik çevrelerde ''Bizans Pompei'si'' diye adlandırılarak büyük heyecan yarattı.

Ancak Selanik'te herkes aynı heyecanı paylaşmıyor. İnşaattaki aksama, derin bir ekonomik krizden geçen ülkenin ikinci büyük şehrinde tarafları ikiye böldü. Metro inşaatını finanse eden grup, kalıntıların önümüzdeki haftalarda kazı mahalinden kaldırılıp tekrar inşaata devam etmek için bastırıyor.

4'üncü yüzyıldan

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, arkeologlar ise, yerin 6 metre altında karşılaştıkları kalıntıları ''rüyalarında görseler inanmayacakları kadar etkileyici'' diye niteliyorlar.

Modern Selanik'in ticari merkezinin tam altına düşen mevkide, antik dönemde de bir ticaret merkezi olduğu görüldü.

4'üncü yüzyıldan kalma gayet iyi korunmuş mermer kaplı bir yolun her iki yanında dizili dükkanların, atölyelerin ve kamusal mekanların kalıntılarına rastlandı.

Selanik belediyesi yetkilileri ve arkeologlar, metro istasyonunun bir yeraltı müzesi ile birleştirildiği yeni bir projenin geliştirilmesi gerektiğini söylüyor.

Böyle bir müzenin çok sayıda turist çekeceğine şüphe yok, ancak metro inşaatından sorumlu Attic Metro SA şirketine bağlı mühendisler, müze ve istasyonun bir arada mümkün olmadığında ısrarlı.

Müze mi, metro mu?

Harabelerin bir müzeye dönüştürülmesi durumunda, merkezi metro istasyonundan vazgeçmek gerekeceğini söyleyen şirket, bunun toplam 3 buçuk milyar euro'ya malolan metro projesini tümden tehlikeye atabileceğini belirtti.

Mali destekçileri arasında Avrupa Birliği'nin de yer aldığı Selanik metrosu, darboğazdaki Yunan ekonomisinin nadir kamu yatırımlarından biri olarak ayrı bir öneme sahip.

Arkeologlar, keşfedilen kent kalıntılarının başka bir yere taşınmasının tarihe büyük bir ihanet anlamına geleceğini söylüyorlar.

İşçiler protestoda

Fakat Yunan hükümetinden bir yetkili, arkeologlardan daha anlayışlı olmalarını ve kalıntıların taşınmasına onay vermelerini istedi.

Proje askıya alındığı için işten çıkartılan yaklaşık 450 inşaat ustası bu hafta protestolar düzenleyerek soruna derhal çözüm bulunması için baskı uyguluyor.

Metro inşaatı ve kültür mirası arasındaki dengelerde, herkesi memun edecek bir çözüme ulaşılması, şimdilik bir hayli zor görünüyor.