T24 LogoT24 Logo
Dünya

SELANİK BAŞKONSOLOSLUĞUNA MOLOTOFLU SALDIRI SELANİK (A.A)

18 Eylül 2010 13:55

-SELANİK BAŞKONSOLOSLUĞUNA MOLOTOFLU SALDIRI SELANİK (A.A) - 18.09.2010 - Yunanistan'ın Selanik kentindeki Türk Başkonsolosluğuna molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Saat 02.30 civarında kimliği belirlenemeyen kişiler, konsolosluk binasının önündeki koruma polislerine molotofkokteyli attı. Molotofkokteylinin isabet ettiği polis kulübesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Konsolosluk yetkilileri, saldırının caddedeki polis noktasına yapıldığını ve konsolosluk binasında hasar meydana gelmediğini belirtti. Selanik Başkonsolosluğuna 12 Ağustosta da kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından molotofkokteylli saldırı düzenlenmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24