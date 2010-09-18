-SELANİK BAŞKONSOLOSLUĞUNA MOLOTOFLU SALDIRI SELANİK (A.A) - 18.09.2010 - Yunanistan'ın Selanik kentindeki Türk Başkonsolosluğuna molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Saat 02.30 civarında kimliği belirlenemeyen kişiler, konsolosluk binasının önündeki koruma polislerine molotofkokteyli attı. Molotofkokteylinin isabet ettiği polis kulübesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Konsolosluk yetkilileri, saldırının caddedeki polis noktasına yapıldığını ve konsolosluk binasında hasar meydana gelmediğini belirtti. Selanik Başkonsolosluğuna 12 Ağustosta da kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından molotofkokteylli saldırı düzenlenmişti.