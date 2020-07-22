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Dünya

Selanik Başkonsolosluğu'ndan 'Atatürk Evi' açıklaması

22 Temmuz 2020 20:12

Selanik Başkonsolosluğu, Atatürk Evi'nin gerçekleştirilecek bakım nedeniyle 24-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında ziyarete kapalı olacağını açıkladı.

Selanik Başkonsolosluğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ve 1953'te müze olan 'Atatürk Evi'nin gerçekleştirilecek bakım nedeniyle bir süre kapalı olacağını duyurdu. 

Açıklamada, Selanik’in Apostolou Pavlu Caddesi, 17 numarada bulunan 'Atatürk Evi'nin 24-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında ziyaret edilemeyeceği belirtildi. 

Türkçe, Yunanca ve İngilizce yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: 

"Atatürk Evi, gerçekleştirilecek bakım nedeniyle 24-27 Temmuz 2020 tarihleri arasında ziyarete kapalı olacaktır.

Saygıyla duyurulur."

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