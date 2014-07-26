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‘Selamsız Bandosu’ Sakarya’da gerçek oldu

Yüksek Hızlı Tren'in Sakarya'da durmadan transit geçmesi 'Selamsız Bandosu' filmini akıllara getirdi

26 Temmuz 2014 14:06

Açılışı Ankara’da yapılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da içinde bulunduğu Piri Reis Yüksek Hızlı Treni Sakarya’nın Arifiye Garı’nda durmayınca burada Vali Hüseyin Avni Coş ile birlikte bekleyen yaklaşık 200 kişi hayal kırıklığı yaşadı. Tren yavaşladı ancak durmadan gitti. Yüksek Hızlı Tren'in Sakarya'da durmadan transit geçmesi 'Selamsız Bandosu' filmini akıllara getirdi.

Piri Reis Yüksek Hızlı Tren’in ilk seferini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Lütfi Elvan ve Eski Bakan ve Başbakan Danışmanı Binali Yıldırım ile yaptı. Ankara’dan yola çıkan tren Eskişehir ve Bilecik’te mola verdi. Başbakan Erdoğan trenin mola verdiği iki şehirde konuşma yaptığı için Sakarya’da da konuşabileceğini düşünerek birçok vatandaş trenin geçeceği Arifiye Garı’na akın etti.

Zafer Tokuş ve Aziz Güvener'in DHA'daki haberine göre, polislerin de önlem aldığı tren istasyonunda trenin durabileceği ihtimaline karşılık ses düzeni hazırlanırken, istasyonun bir bölümüne halı serildi.  

Uzun süren bekleyiş saat 17.30 sıralarında Yüksek Hızlı Trenin belirmesiyle heyecana dönüştü. Vatandaşlar ellerinde bayraklarla beklerken, makinist bölümünde bulunan Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Lütfi Elvan ve Eski Bakan Binalı Yıldırım Arifiye’ye el sallayarak yoluna devam etti. Başbakan Erdoğan’ı göremeyen yaklaşık 200 kişi trenin geçmesinin ardından dağıldı.

 

'Selamsız Bandosu' gerçek oldu

 

Bu arada Yüksek Hızlı Tren'in Sakarya'da durmadan transit geçmesi 'Selamsız Bandosu' filmini akıllara getirdi. Selamsız Bandosu filmi, Nesli Çölgeçen tarafından 1987 yılında çevrilmişti. Başrolünde Şener Şen'in oynadığı filmde, Selamsız isimli şehre uzak bir kasabaya Cumhurbaşkanı'nın geleceği haberi üzerine belediye başkanı uzun hazırlıklar yapar. Cumhurbaşkanını karşılamak üzere bir de bando kurulur. Bandonun uzun hazırlıklarına karşın, cumhurbaşkanı sadece elini trenin camından dışarı sallayarak kasabadan geçer gider.

Arifiye Tren Garı'nda bekleyen Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, İl Emniyet Müdürü Osman Babadağı ve vatandaşları, trenin kokpitinden, AKP Genel Başkan Başdanışmanı Binali Yıldırım selamladı.  

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