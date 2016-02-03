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Selam Tevhid'de Kumpas Davası'nda 10 sanık tahliye edildi

Davada Fethullah Gülen ve Emre Uslu dahil 122 kişi yargılanıyor

03 Şubat 2016 10:51

"Selam Tevhid'de kumpas" davası kapsamında, firari sanıklar Fethullah Gülen ve Emre Uslu ile eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ömer Köse ve muvazzaf subayların da aralarında bulunduğu 55'i tutuklu 122 sanıklı davada, cumhuriyet savcısı 24 tutuklu sanığın tahliyesini talep etti. Mahkeme, 10 sanığın tahliyesine karar verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince büyük salonda yapılan duruşmanın akşamki bölümünde, tutuklu sanıkların tahliye ve reddi hakim talepleri alındı. Mahkeme Heyeti Başkanı Canel Rüzgar, tahliye ve reddi hakim taleplerini alacaklarını ve bu konuda bir karar vereceklerini belirtti. Tutuklu sanıkların avukatları ise söz alarak hem reddi hakim hem de müvekkillerinin tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Tahliye ve reddi hakim taleplerine ilişkin görüşleri sorulan cumhuriyet savcısı Ali Kaya, tutuklu kaldıkları süre ve suç vasfının değişme ihtimali nedeniyle 24 sanığın tahliyesini istedi. Savcı Kaya diğer 31 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamını, reddi hakim taleplerinin ise kabul edilmemesinin talep etti. 

Mahkeme heyeti, talepleri karara bağlamak üzere duruşmaya ara verdi.


10 sanık tahliye edildi


Yaklaşık 3 saat süren aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar eski Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Serdar Bayraktutan, polisler Bekir Enes Arı, Murat Çobanoğlu, Yusuf Yolcu, Mücahit Gökoğlu, Serhat Taner Doğan ve Aytekin Koçak ile muvazzaf askerler Erdal Turna, Mesut Çelik ve Halil Alp'in suç vasfı ve hukuki durumlarının değişme ihtimali ve tutuklu kaldıkları süreleri göz önüne alarak tahliyelerine karar verdi.

Heyet, tahliye olan sanıklar hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına da hükmetti. Bu kapsamda, yurt dışına çıkış yasağı konulan sanıkların haftada bir polismerkezine giderek imza atmalarına karar verildi.

Selam Tevhid'de Kumpas Davası'nda tahliye olan 3'ü asker 7'si polis sanıklar şöyle:

Yarbay Erdal Turna ile asker sanıklardan Mesut Çelik, Halil Alp ile polisler Bekir Enes Arı, Murat Çobanoğlu, Yusuf Yolcu, Mücahit Gökoğlu, Serdar Bayraktutan, Serhat Taner Doğan ve Aytekin Koçak.

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