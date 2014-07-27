Selam Tevhid dosyasının eski savcısı: Harddiskler adliyeden çıkartılmadı

“Selam Tevhid örgütü” soruşturmasını yürütürken önce dosyadan alınan, ardından Afyon’a atanan savcı Adem Özcan, "soruşturmaya ilişkin bilgilerin yer aldığı hard disklerin adliyeden çıkarıldığı" iddiasına ilişkin haberler hakkında açıklama yaptı. Özcan, ilgili harddisklerin adliyeden hiç çıkartılmadığını ve tutanakla Başsavcıvekili’ne teslim edildiğini" belirtti.

"Haberlerin toplum üzerinde itibarlarını zedelemek amacıyla yapıldığını" savunan Adem Özcan, basın açıklamasında şunları söyledi:

“26.07.2014 tarihinde Star ve Yenişafak isimli gazetelerde yayınlanan “Balyoz tipi dijital tuzak” ve “Harddisk oyunu” başlıklı haberler ile bir dönem elimde bulunan Tevhit Selam Kudüs Ordusu silahlı örgütüne yönelik 2011\762 soruşturma sayılı dosya ile alakalı iftira niteliğinde ve gerçekle alakası olmayan haberler yapması üzerine bir basın açıklaması yapma zorunluluğu doğmuştur.

Haberlerde geçtiği şekilde soruşturma dosyasıyla alakalı içerisinde mahkeme kararları doğrultusunda yapılan teknik takipler sonucu elde edilen ses kayıtları ve görüşme kayıtları ile bazı şüphelilere ait tutanakların bulunduğu 7 adet harddisk iddia edildiği şekilde 17.02.2013 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza teslim edilmemiştir.Bu harddiskler teknik takip ve fiziki takiplerin sonlandırıldığı 2013 yılı Aralık ayı sonlarında elde edilen yeni sesler ve fiziki takiplerine ilişkin son kayıtlar eklendikten sonra Cumhuriyet Başsavcılığımıza teslim edilmiştir. Mahkeme kararları doğrultusunda teknik ve fizki takiplerin devam ettiği bir dönemde bu harddislerin Cumhuriyet Başsavcılığımıza teslim edildiğini iddia etmek akla ve mantığa uygun değildir. Harddiskler teslim edildikten sonra bu harddiskler adliden hiçbir şekilde çıkmamış, üzerine ekleme yapılmamıştır. Dosyanın incelemesi devam ederken C.Başsavcı vekili Oğuzhan Atamtürk Uyar tarafından dosya elimizden alındıktan sonra bu harddisk kendisine tutanakla teslim edilmiştir.

Yapılan haberlerin iftira mahiyetinde oluşu, gerçeklikle alakası olmayışı ve toplum üzerinde itibarımızın zedelemeye yönelik yayınları içermesi nedeniyle bu haberler hakkında tekzip yapacağımızı ve her türlü kanuni yollara başvuracağımı belirtir kamuoyunun takdirlerine saygı ile duyururum.”