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Selam Tevhid davasında 10 kişi gözaltında

Toplam 26 kişi hakkında gözaltı kararı alındı

10 Şubat 2016 20:34

Kamuoyunda "Selam Tevhid" olarak bilinen "Kudüs Ordusu Terör Örgütü' adlı soruşturmada, usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin "paralel yapı"ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 10 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler arasında eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Pek de bulunuyor.

 

Ne olmuştu?

 

Kamuoyunda "Selam Tevhid" olarak bilinen "Kudüs Ordusu Terör Örgütü' adlı soruşturmada, usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin "paralel yapı"ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 54'ü tutuklu 122 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Bir numaralı şüpheli olarak Fethullah Gülen’in yer aldığı iddianamede iki numaralı şüpheli ise Emre Uslu olarak yer aldı. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.  

Aralarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, bakanlar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, gazeteciler ve kamu görevlilerin de bulunduğu 968 kişi müşteki sıfatıyla iddianamede yer almıştı..

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