'Selam örgütü'ne ifade çağrısı

7 bin kişinin dinlenildiği iddiasıyla kamuoyunun duyduğu "Selam örgütü soruşturması" yeni savcı tarafından sil baştan ele alındı. Dosyada yer alan şüpheliler ifadeye çağrılmaya başlandı. İfadeye çağrılanlar arasında İHH Başkanı Bülent Yıldırım ve gazeteciler İbrahim Karagül ile Hakan Albayrak da var.

'Tevhid-i Selam' örgütüne karşı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda 2011 yılında başlatılan ‘Selam örgütü soruşturması’, Yeni Şafak ve Star gazetelerinin manşetlerinde "7 bin kişi dinlenildi" şeklindeki haberlerin ardından kamuoyu tarafından öğrenildi.

Al Jazeera Türk'ten Selahattin Günday'ın haberine göre, soruşturma uzun süre Terörle Mücadale Kanunu (TMK) 10. madde ile yetkili Savcı Adem Özcan tarafından yürütüldü. Soruşturma ile ilgili haberlerin ardından Özcan, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı. TMK Savcılığı'nın kaldırılmasının ardından soruşturma dosyası ‘terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosuna’ verildi.

Bazı isimlere takipsizlik

Dosya, 25 Aralık'taki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına sonradan görevlendirilen savcılardan biri olan Savcı İrfan Fidan’a verildi. Soruşturma dosyasına 2014 yılına ait yeni bir dosya numarası verildi. Savcı Fidan binlerce sayfadan oluşan soruşturma dosyasını uzun süre inceledi.

Üç senedir yürütülen soruşturma dosyası üzerinde incelemesini tamamlayan Savcı Fidan, aralarında gazetecilerin de bulunduğu bazı isimler hakkında takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik verilen isimler henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Umut davasından ceza alan Çelik ifadeye çağrıldı

Bir kısım şüpheliler ile ilgili de soruşturma devam ediyor. Savcı dosyada yer alan bazı şüphelilerin ifadesini almaya karar verdi. Şüpheliler bu hafta içi ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çağrıldı.

İfadeye çağrılan isimler arasında İHH Başkanı Bülent Yıldırım, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Star gazetesi yazarı Hakan Albayrak ve ilahiyatçı yazar Mustafa İslamoğlu da var. Ayrıca kamuoyunda ‘Umut davası’ olarak bilinen Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı'nın öldürülmesi olaylarını da kapsayan davanın sanıklarından biri olan Abdülhamit Çelik de ifadeye çağrılanlar arasında. Çelik’in "silahlı suç örgütü üyesi olmak" suçundan aldığı 6 yıl 3 ay ceza geçtiğimiz hafta Yargıtay tarafından onaylanmıştı.

Çelik önümüzdeki günlerde soruşturma savcısı İrfan Fidan’a ifade verecek.

Dernek yöneticisi de ifadeye çağrıldı

Aynı soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan isimlerden biri de Adem Yerlikaya. Yerlikaya bir dernekte yönetici olarak görev yapıyor. Şüphelilerin sırayla ifadesinin alınmasının ardından dosyaya ilişkin nihai kararın verileceği belirtildi. İfadeye çağrılan Çelik ve Yerlikaya'nın isimleri dinlenilen isimler listesinde de geçiyor.

'Gazeteciler de dinlenildi'

Star ve Yeni Şafak gazetelerinin manşetlerinde ‘7 bin kişi dinlenildi’ manşetiyle yansıyan soruşturma kapsamında aralarında Ertuğrul Özkök, Yusuf Ziya Cömert, Nasuhi Güngör, İbrahim Karagül, Ali Bayramoğlu, CHP Genel Merkezi, Spiker Defne Samyeli’nin de aralarında bulunduğu isimlerin dinlenildiği iddia edilmişti.

Haberlerin ardından yazılı açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, doğrudan veya dolaylı olarak 2280 kişinin herhangi bir silahlı terör eylemi ya da terör planlamasının olmadığının görülmesine rağmen 3 yıldan fazla dinlenildiğini açıklamıştı.

Soruşturma dosyasının bir bölümü Twitter’da yayınlandı

Türkiye’nin gündemini günlerce meşgul eden bu soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgeler yakın zamanda ‘acem uşakları’ adlı Twitter adresinde yayınlanmaya başlandı. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu adresten yayınlanan bilgiler soruşturma dosyasına ait.

Şüphelinin eşinin ifadesi ile soruşturma başladı

Devlete ait bilgilerin İran’a verildiği iddialarını içeren soruşturmanın şüphelilerinden biri Hüseyin Avni Yazıcıoğlu. Soruşturma açılmasını sağlayan ise eşi Kamile Yazıcıoğlu’nun polise verdiği ifadeler. Kamile Yazıcıoğlu 8 Ağustos 2010 tarihinde Bursa’da ardından da 4 Mart 2011'de İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifade verdi. Eşinin İran ile bağlantılı olduğunu ve devletin bilgilerini İran’a verdiğini iddia etti. Bu ifadelerin ardından İstanbul Terör Savcılığı soruşturma başlattı. Şüpheliler ile ilgili fiziki ve teknik takip yapıldı.

Başsavcıvekili incelemesi ile dosya fark edildi

17 Aralık ve 25 Aralık yolsuzluk soruşturmasının ardından yeni atanan terörden sorumlu başsavcıvekilinin ‘terör dosyalarını incelemeleri’ sonucunda 2011/762 sayısı bu dosya fark edilmişti.