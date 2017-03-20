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BBC Türkçe

Şelalede kaza: Üzerine ağaç düşen en az 18 kişi öldü

Gana'nın Kintampo kentindeki şelalenin döküldüğü yerde yüzenlerin üzerine büyük bir ağaç düştü. Olayda çoğu öğrenci 18 kişi yaşamını yitirdi.

20 Mart 2017 06:39

Gana'nın Kintampo kentindeki şelalenin döküldüğü yerde, yüzenlerin üzerine büyük bir ağaç düşmesi sonucu en az 18 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, olayın meydana geldiği sırada bölgede bir fırtına yaşandığını söyledi.

Fırtına nedeniyle devrilen büyük bir ağacın nehirden şelale ağzına sürüklendiği ve daha sonra da aşağıya, yüzenlerin bulunduğu yere düştüğü belirtiliyor.

Yüzenlerin ağacın dalları nedeniyle sürüklendiği aktarıldı.

Yerel bir gazeteye konuşan bir görgü tanığı yaşamını yitirenlerin büyük bir bölümünün lise öğrencisi, kalanlarınınsa turist olduğunu belirtti.

Yetkililer yedi kişinin cesedinin bulunduğunu, yaşamını yitiren diğer kişilerin cenazelerinin arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

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