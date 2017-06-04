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Şelalede fotoğraf faciası; 2 kişi öldü!

Hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen iki genç, düşerek can verdi

04 Haziran 2017 23:18

Samsun'un Çarşamba İlçesi’nde bulunan Kabaceviz Şelaleri’ne Terme İlçesi’nden gezmeye gelen ve kayalıklarda fotoğraf çekmek isteyen 23 yaşındaki Mertcan Ergün ile 21 yaşındaki Hüseyin İpçi yaklaşık 75 metreden düşerek can verdi.

Olay, Samsun’un Çarşamba İlçesi’nde bulunan Kabaceviz Şelaleri’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Terme İlçesi’nden arkadaşlarıyla gezmeye gelen Mertcan Ergün ve Hüseyin İpçi, kayalıklarda hatıra fotoğrafı çekinmek istedi.

Kayalıklara çıkan Mertcan Ergün’ün ayağı kayarak düştüğünü gören Hüseyin İpçi, arkadaşını tutmak isterken beraber düştü.

Arkadaşlarının durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler yaptıkları arama-kurtarma çalışmaları sonrasında iki gencinde cansız bedenine ulaştı.

Gençlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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