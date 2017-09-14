Selahattin İl Meclisi, bağımsızlık referandumuna katılmayacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumuna Selahattin İl Meclisi katılmayacağını açıkladı.

IKBY’de 25 Eylül’de bağımsızlık referandumu yapılması planlanıyor. Selahattin İl Meclisi bugün gerçekleştirdiği oturumda, referandumu görüştü. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Selahaddin ilinde bağımsızlık referandumu yapılmayacağına dair oybirliği ile karar alındığı duyuruldu.

Açıklamada, Selahaddin’in doğusunda yer alan bölgelerin de referanduma katılmayı reddettiği belirtildi.