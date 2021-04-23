Gazeteci Selahattin Duman son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında yaşama veda eden gazeteci Selahattin Duman Bodrum’da toprağa verildi.

Gazeteci Selahattin Duman 71 yaşında hayatını kaybetti. 18 Temmuz 2020'de İzmir'in Torbalı ilçesinde trafik kazası geçiren Duman, kaza sonrası ortaya çıkan çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu. Duman, en son yaklaşık 10 gün önce geçirdiği ameliyatın ardından hayatını kaybetti.

Duman, vasiyeti üzerine Bodrum’da bulunan Gündoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine kızı Özge Duman, kız kardeşi Zarif Duman Pekol, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Zülfü Livaneli, Aydın Ayaydın, Zafer Mutlu, Nebil Özgentürk, Sırrı Süreyya Önder, Ertuğrul Özkök, Emin Varol gibi meslektaşları da katıldı.

Zülfü Livaneli: Tüm Türkiye’nin yüzünü güldürmeye çalışırdı

Duman'ın ölümünden dolayı çok üzgün olduğunu ifade eden Zülfü Livaneli, “Selahattin Duman özel bir insandı. Sadece yakın dostlarının değil tüm Türkiye’nin yüzünü güldürmeye çalışırdı” şeklinde konuştu.

Yakın arkadaşlarından biri olan Aydın Ayaydın ise çok üzgün olduklarını ve yeri doldurulamayacak bir insan olduğunu söyledi.

Özge Duman: Ölümü babama yakıştıramıyoruz

Selahattin Duman’ın kızı Özge Duman da babasını çok özleyeceğini belirterek, "Bekliyorduk, durumundan dolayı ama yine de insan şok oluyor. Ölümü babama yakıştıramıyoruz. Bu kadar hayata bağlı, canlı, komik bir insandı. Bugünün geleceğini hiç düşünmedik" dedi.

Selahattin Duman kimdir?

Türkiye'de gazete mutfaklarının önde gelen tecrübeli isimlerinden olan ve kendisine özgü bir üslupla kaleme aldığı hiciv yazıları büyük ilgi gören Selahattin Duman, 1950 yılında doğdu.

Gazeteciliğe 1970 yılında Ankara'da Şemsi Belli'nin Memleket Gazetesi’nde başladı. Daha Sonra Adalet Gazetesi’nde sayfa sekreteri ve Yazı İşleri Müdürü olarak çalıştı, Yeni Ulus gazetesi ve Günaydın gazetesi yazı işlerinde görev aldı.

TGC üyesi olan Duman, uzun süre Sabah ve kurucularından olduğu Vatan gazetesinde yöneticilik ve yazarlık yaptı.

İlgi gören yazılarını kitaplarda topladı; Kendimi Tebrik Ederim, Suçumuz Mükemmel Olmak, Kadınları Anlamış Gibi Yapma Sanatı adlı kitapları yayımlandı; Komser Şekspir, Romantik ve Bir Erkeğin Anatomisi filmlerinde rol aldı. Duman, son olarak Oksijen Gazetesi'nde yazmaya başlamıştı.

Özge Nivan isminde bir kızı bulunuyordu.