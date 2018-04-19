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Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması: Hayatınızda duyduğunuzdan daha fazla yalan duyacaksınız

"Siyasetçilerin her söylediğine inanmayın. Benimkine de"

19 Nisan 2018 23:00

Yaklaşık bir buçuk yıldır Edirne Cezavi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş  24 Haziran'daki erken seçimle ilgili açıklama yaptı. Demirtaş'ın açıklaması avukatları tarafından kullanılan Twitter hesabından paylaşıldı. 

"Gelin el ele verelim, bu korkunç kutuplaşmayı ortadan kaldıralım" diyen Demirtaş, "Siyasetçilerin her söylediğine inanmayın. Benimkine de. 24 Haziran’a kadar, hayatınızda duyduğunuzdan daha fazla yalan duyacaksınız" uyarısında bulundu.

Demirtaş'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımlar şöyle:

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