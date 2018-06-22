Selahattin Demirtaş'tan Dünya Kupası yorumu

Seçim kampanyasını tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nde yürüten HDP'nın cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Twitter'da Dünya Kupası'nda dün Hırvatistan'la karşılaşan Arjantin'in 3 gol yemesi nedeniyle moralinin 'sıfır' olduğunu yazdı.

Demirtaş, Ferruh adlı kullanıcının “Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2’nci tura kalmaması halinde muhalefetin cumhurbaşkanı adayına kayıtsız şartsız mı destek vereceksiniz?” sorusuna “Bizim bütün mücadelemiz halkın demokrasi içinde özgürce, eşitçe, demokratik standartların yükseltilmesi, barışın sağlanması, dil ve kültür konularında Kürtler başta olmak üzere haklarına kavuşması, katılımcı, güçlü yerinden yönetimler Türkiye’nin acil ihtiyacıdır. OHAL’in kaldırılması, yeni bir sivil Anayasa ve demokratik parlamenter sistem bizim de vaadimizdir. Bu ilkeler çerçevesinde 2. turda da kesinlikle seçmenimizi sandığa davet edeceğiz, canla başla çalışacağız. 25 Haziran sabahı 2. Tura kalan muhalefet adayına HDP’nin kapısı açık olacaktır” yanıtını verdi.

Demirtaş, kitap önermesini isteyen bir kullanıcıya Mehmed Uzun'un "Havari Dicle" (Dicle'nin Yakarışı/Dicle'nin Sesi) ile İclal Aydın’ın "Üç Kız Kardeş" kitaplarını tavsiye etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Her eve buzdolabı giriyorsa refah seviyesi var demektir" sözlerine göndermede bulunup "refah seviyesini" soran bir kullanıcıya Demirtaş, "Biz tutuklandığımızda buzdolabı henüz icad edilmemişti. O yüzden nasıl bir şeydir bilmiyoruz. Erdoğan diye biri icad etmiş sanırım, ama henüz cezaevlerine verilmedi. Çok şanslısınız ne diyeyim" yanıtını verdi.

HDP'nin Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın, takipçileriyle Twitter'da sohbet eti. "Demirtaş Ketıl Sohbeti" hastagi kısa sürede Twitter'da ilk sıraya yükseldi.

Demirtaş, Dervim adlı Twitter kulanıcısının,” AA ve Milliyet seçim sonuçlarını şimdiden yayınladı. Seçim günü seçim sonuçlarını değiştirip balkon konuşması yapılma ihtimaline karşı, Yvsak yalaka basın için bir çalışma var mı? Seçim akşamı kimse bu YSK, AA binasının önünde toplanma gibi bir durum olacak mı?” sorusuna “Sandık başlarında ve seçim kurullarında sayım esnasında oylara sahip çıkılırsa paniğe ve kaygıya gerek kalmaz. Bu tedbirlerin alındığına inanıyorum. Siz de sandığınıza oyunuza sahip çıkın yeter” yanıtını verdi.

Sorulara esprili yanıtlar veren Selahattin Demirtaş'ın paylaşımları şöyle: