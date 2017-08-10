Selahattin Demirtaş'tan CHP'ye 'Adalet Kurultayı' mesajı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde CHP’nin Çanakkale’de düzenleyeceği kurultaya mesaj gönderdi. Kurultaya ilişkin değerlendirmede bulunan Demirtaş, "Tüm demokrasi güçlerinin katılması gerekir, AKP'nin demokrasi güçlerini bölme çabasının boşa çıkarılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Evrensel yazarı avukat Kamil Tekin Sürek HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ı Edirne F Tipi Cezaevinde ziyaret etti. Sürek, pazartesi günü gerçekleştirdikleri ziyarette HDP genel başkanının yeni siyasi atılımlara ilişkin şu sözlerini aktardı:

“Geçmişte AKP’ye oy vermiş ama artık vermek istemeyen istemeyenlere, neden demokrasi cephesine oy vermesi gerektiğini anlatabilmemiz gerekir, neler yapmak istediklerimizi net ve açık bir şekilde ilan etmemiz, yani bir asgari program oluşturmamız gerekir' diyor.

'İnsanlar, AKP iktidardan düştükten sonra işsiz kalırım, kiramı ödeyemem, dükkanımı kapatmak zorunda kalırım diye düşünmemeli; AKP’nin gitmesinden sonra sadece hak ve özgürlüklerine kavuşmayacağını, ekmeğinin büyüyeceğini, çocuğunun iş bulacağını, işlerinin açılacağını da anlatmalıyız' diyor.

CHP’nin Çanakkale’de düzenleyeceği Kurultaya tüm demokrasi güçlerinin katılması gerektiğini, AKP’nin demokrasi güçlerini bölme çabasının boşa çıkarılması gerektiğini söylüyor.

Tabii, Demirtaş’ın anlattıkları bu kadar değil. Dünya ve Ortadoğu hakkında anlattıklarını sınırlı yerimiz nedeniyle aktaramıyoruz.

Demirtaş’ın yanından ayrılırken, Erdoğan’ın onu halktan izole etmek için niye özel olarak uğraştığını anladık.

Demirtaş’ın çağrılarına katılmamak mümkün değil. Aklın yolu bir. Karamsarlığa yer yok. Demokrasi güçlerinin örgütlü ve programlı birliği ve mücadelesi sallanan iktidarı layık olduğu yere gönderecek."