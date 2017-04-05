Selahattin Demirtaş’tan avukatlara mesaj

Tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 5 Nisan Avukatlar Günü için bir mesaj gönderdi. Demirtaş, yargının içinde bulunduğu baskıya dikkat çekerken katledilen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’yi de andı.
Demirtaş’ın mesajı şöyle:
Değerli meslektaşlarım,
Yargının içinde bulunduğu bu koşullarda, her türlü baskıya rağmen; demokrasiyi, özgürlükleri, insan haklarını savunan ve bu uğurda cesaretle mücadele yürüten siz değerli meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü yürekten kutluyorum.
Katledilen sevgili Tahir Elçi’yi ve kaybettiğimiz meslektaşlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum.
Selahattin Demirtaş
Halkların Demokratik Partisi
Eş Genel Başkanı
Edirne Cezaevi
5 Nisan 2017