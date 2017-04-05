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Selahattin Demirtaş’tan avukatlara mesaj

"Yargının içinde bulunduğu bu koşullarda, her türlü baskıya rağmen..."

Demirtaş, 2015’te Ankara Katliamı’nı protesto eden avukatlar hakkında açılan soruşturmaya tepki göstermek için İstanbul Adliyesi’ne cübbesini giyerek gelmişti

05 Nisan 2017 22:20

Tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 5 Nisan Avukatlar Günü için bir mesaj gönderdi. Demirtaş, yargının içinde bulunduğu baskıya dikkat çekerken katledilen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’yi de andı.

Demirtaş’ın mesajı şöyle:

Değerli meslektaşlarım,

Yargının içinde bulunduğu bu koşullarda, her türlü baskıya rağmen; demokrasiyi, özgürlükleri, insan haklarını savunan ve bu uğurda cesaretle mücadele yürüten siz değerli meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü yürekten kutluyorum. 

Katledilen sevgili Tahir Elçi’yi ve kaybettiğimiz meslektaşlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum. 

Selahattin Demirtaş

Halkların Demokratik Partisi

Eş Genel Başkanı

Edirne Cezaevi

5 Nisan 2017 

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