Selahattin Demirtaş’tan avukatlara mesaj

Tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 5 Nisan Avukatlar Günü için bir mesaj gönderdi. Demirtaş, yargının içinde bulunduğu baskıya dikkat çekerken katledilen eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’yi de andı.

Demirtaş’ın mesajı şöyle:

Değerli meslektaşlarım,

Yargının içinde bulunduğu bu koşullarda, her türlü baskıya rağmen; demokrasiyi, özgürlükleri, insan haklarını savunan ve bu uğurda cesaretle mücadele yürüten siz değerli meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü yürekten kutluyorum.

Katledilen sevgili Tahir Elçi’yi ve kaybettiğimiz meslektaşlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum.

Selahattin Demirtaş

Halkların Demokratik Partisi

Eş Genel Başkanı

Edirne Cezaevi

5 Nisan 2017