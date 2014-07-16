Selahattin Demirtaş’ın yeni seçim şarkısı

Müzisyen Hakan Vreskala'nın Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın seçim kampanyasında kullanması için bestelediği şarkısı açıklandı.
Radikal’de yer alan habere göre, şarkının sözleri şöyle:
Elimde olmadan da
hiç teselli bulmasam da
huyum bu bilmesen de
her gün gülmesem de
naif ve safsın karşılıksız
ince olansın
bırakma bu dünyayı onlar kazansın
bir yolsuzun elinde kukla olmuş
tüm bir alem
(...)
bir elde kin ve nefret
yalancı hırsız
sen sazından başka bir şey çalmamışsın!
okulda, sokakta, peronda, alanda,
işinde, gücünde, hiç gününde olmasan da
bir yerde, bir insan, kırıldı
o anda ve kimse inanmadı
bir tek sen umursadın!
demirtaş..
demirtaş..
demirtaş..
bir tek, bir tek, bir tek sen umursadın!
sen hiç üşenmedin
sazınla köy köy dolaştın
dünyanın yükünü
omuzlarına aldın.
içinde ukte kaldı,
hep bir döndün hep bir baktın
her halkı dinledin
zor günde arkadaştın.
bu ülkenin,
tüm sokaklarında korku hakim
kadını, işçisi, sit alanlarıyla,
güvenli değil artık
hepsi gitsin hepsi gitsin!
tek isteğim:
ra-di-kal bir demokrat!
okulda, sokakta, peronda, alanda,
işinde, gücünde, hiç gününde olmasan da
bir yerde, bir insan, kırıldı
o anda ve kimse inanmadı
bir tek sen umursadın!
demirtaş..
demirtaş..
demirtaş..
bir tek, bir tek, bir tek sen umursadın!