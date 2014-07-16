Selahattin Demirtaş’ın yeni seçim şarkısı

Müzisyen Hakan Vreskala'nın Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın seçim kampanyasında kullanması için bestelediği şarkısı açıklandı.

Radikal’de yer alan habere göre, şarkının sözleri şöyle:



Elimde olmadan da

hiç teselli bulmasam da

huyum bu bilmesen de

her gün gülmesem de

naif ve safsın karşılıksız

ince olansın

bırakma bu dünyayı onlar kazansın

bir yolsuzun elinde kukla olmuş

tüm bir alem

(...)

bir elde kin ve nefret

yalancı hırsız

sen sazından başka bir şey çalmamışsın!



okulda, sokakta, peronda, alanda,

işinde, gücünde, hiç gününde olmasan da

bir yerde, bir insan, kırıldı

o anda ve kimse inanmadı



bir tek sen umursadın!

demirtaş..

demirtaş..

demirtaş..

bir tek, bir tek, bir tek sen umursadın!

sen hiç üşenmedin

sazınla köy köy dolaştın

dünyanın yükünü

omuzlarına aldın.



içinde ukte kaldı,

hep bir döndün hep bir baktın

her halkı dinledin

zor günde arkadaştın.



bu ülkenin,

tüm sokaklarında korku hakim

kadını, işçisi, sit alanlarıyla,

güvenli değil artık

hepsi gitsin hepsi gitsin!

tek isteğim:



ra-di-kal bir demokrat!



okulda, sokakta, peronda, alanda,

işinde, gücünde, hiç gününde olmasan da

bir yerde, bir insan, kırıldı

o anda ve kimse inanmadı



bir tek sen umursadın!

demirtaş..

demirtaş..

demirtaş..

bir tek, bir tek, bir tek sen umursadın!