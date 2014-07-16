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Selahattin Demirtaş’ın yeni seçim şarkısı

Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın seçim kampanyası için yapılan yeni şarkı Hakan Vreskala'dan geldi

16 Temmuz 2014 15:01

Müzisyen Hakan Vreskala'nın Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın seçim kampanyasında kullanması için bestelediği şarkısı açıklandı.

Radikal’de yer alan habere göre, şarkının sözleri şöyle: 

Elimde olmadan da 
hiç teselli bulmasam da 
huyum bu bilmesen de 
her gün gülmesem de 
naif ve safsın karşılıksız 
ince olansın 
bırakma bu dünyayı onlar kazansın 

bir yolsuzun elinde kukla olmuş 
tüm bir alem 
(...) 
bir elde kin ve nefret 
yalancı hırsız 
sen sazından başka bir şey çalmamışsın! 

okulda, sokakta, peronda, alanda, 
işinde, gücünde, hiç gününde olmasan da 
bir yerde, bir insan, kırıldı 
o anda ve kimse inanmadı 

bir tek sen umursadın! 
demirtaş.. 
demirtaş.. 
demirtaş.. 
bir tek, bir tek, bir tek sen umursadın! 

sen hiç üşenmedin 
sazınla köy köy dolaştın 
dünyanın yükünü 
omuzlarına aldın. 

içinde ukte kaldı, 
hep bir döndün hep bir baktın 
her halkı dinledin 
zor günde arkadaştın. 

bu ülkenin, 
tüm sokaklarında korku hakim 
kadını, işçisi, sit alanlarıyla, 
güvenli değil artık 
hepsi gitsin hepsi gitsin! 
tek isteğim: 

ra-di-kal bir demokrat! 

okulda, sokakta, peronda, alanda, 
işinde, gücünde, hiç gününde olmasan da 
bir yerde, bir insan, kırıldı 
o anda ve kimse inanmadı 

bir tek sen umursadın! 
demirtaş.. 
demirtaş.. 
demirtaş.. 
bir tek, bir tek, bir tek sen umursadın!

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