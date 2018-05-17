 SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN YARGILANDIĞI "CUMHURBAŞKANINA HAKARET" DAVASI...

Haber: Serpil KIRKESER /İstanbul DHA

HDP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davaya devam edildi. Savunmasını tam olarak hazırlayamadığını belirten Demirtaş, seçim çalışmalarını da gerekçe göstererek duruşmaya gelmedi. Duruşma Demirtaş\'ın savunmasının alınması için ertelendi.

DEMİRTAŞ DURUŞMAYA KATILMADI

Bakırköy Adalet Sarayı\'nda bulunan 38. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu bu davadan tutuksuz olan sanık Selahattin Demirtaş katılmadı. Şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı duruşmada avukatı Ferah Yıldız temsil etti.

DEMİRTAŞ MAZETET DİLEKÇESİ GÖNDERDİ

Hakim Hasan Arı, Edirne F Tipi cezaevinde olan sanık Demirtaş\'ın mahkemeye mazeret dilekçesi göndererek savunmasını tam olarak hazırlayamadığından ve seçim çalışmalarından dolayı duruşmaya gelemeyeceğini beyan ettiğini söyledi.

ANAYASA AYKIRILIK TELEPLERİ REDDERDİLDİ

Söz alan Demirtaş\'ın avukatı Bilal Kalkan, \"HDP Cumhurbaşkanı adayı olan müvekkilimizin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin süreci daha önce özetlemiştik. Dokunulmazlığın kaldırılması parlamento kararı ile olması gerekir. Yürütmenin bu konuda bir karar alarak dokunulmazlığı kaldırılması anayasaya aykırıdır. Bu durumun yürütmenin onayına hiçbir şekilde sunulmaması gerekir. Bu sebeple daha önce talep ettiğimiz hususun kanuna uygun şekilde verilmesini istiyoruz\" dedi. Sanıklar vekillerinin anayasa aykırılık taleplerinin reddeden mahkeme, sanık Demirtaş\'ın bir sonraki duruşmada hazır bulunması halinde savunmasının alınmasına karar verdi. Duruşma Aralık\'a ertelendi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, Selahattin Demirtaş, Rusya ziyaretinin ardından 2015 yılının Aralık ayında Atatürk Havalimanı\'nda yaptığı konuşmada kullandığı ifadelerle eleştiri sınırlarını aştığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kişisel haklarına haksız saldırı niteliği taşıdığı belirtiliyor. Demirtaş\'ın \"Cumhurbaşkanı\'na hakaret\" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi isteniyor.