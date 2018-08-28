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Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Duruşmaya 3 Ekim'de devam edilecek

28 Ağustos 2018 15:29

Yaklaşık iki yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılandığı davada tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mazeret dilekçesi bildiren Demirtaş'ın avukatları duruşmada yer almadı.

Mahkeme Başkanı, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okuyarak sanığa karşı beyan için söz verdi.

Demirtaş, bizzat duruşma salonuna gelerek avukatlarının hazır bulunduğu esnada savunma yapmak istediğini belirterek duruşmanın ertelenmesini talep etti.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluk halinini devamına hükmetti. 

Duruşmaya 3 Ekim'de devam edilecek.

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