Selahattin Demirtaş'ın logosu da belli oldu

Cumhurbaşkanlığı yarışında AKP'nin adayı Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde kullanacağı logonun açıklanmasının ardından HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'ın da logosu yayımlandı.

Zaman'da yer alan haber de, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak Erdoğan ve Demirtaş'ın TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e resmi başvuruları yapıldı. Erdoğan'ın seçimlerde kullanacağı logonun açıklanmasının arından HDP'nin adayı Demirtaş'ın da logosu sosyal medyadan yayımlandı.

Demirtaş'ın logosunda, sarı bir güneşin önünde barışı simgeleyen beyaz bir güvencinin ağzında zeytin dalı taşıyor. Logonun altında ise büyük harflerle "DEMİRTAŞ" yazıyor.