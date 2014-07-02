T24 LogoT24 Logo
Gündem

Selahattin Demirtaş'ın logosu da belli oldu

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'la başlayan logo kampanyası Demirtaş'la devam etti

02 Temmuz 2014 03:08

Cumhurbaşkanlığı yarışında AKP'nin adayı Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde kullanacağı logonun açıklanmasının ardından HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'ın da logosu yayımlandı.

Zaman'da yer alan haber de, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak Erdoğan ve Demirtaş'ın TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e resmi başvuruları yapıldı. Erdoğan'ın seçimlerde kullanacağı logonun açıklanmasının arından HDP'nin adayı Demirtaş'ın da logosu sosyal medyadan yayımlandı. 

Demirtaş'ın logosunda, sarı bir güneşin önünde barışı simgeleyen beyaz bir güvencinin ağzında zeytin dalı taşıyor. Logonun altında ise büyük harflerle "DEMİRTAŞ" yazıyor.

ETİKETLER

demirtaşlogoerdoğanakphdpcumhurbaşkanlığıseçimhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24