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Selahattin Demirtaş'ın kaldığı cezaevinde yangın

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı

04 Nisan 2017 20:04

Edirne’de HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da kaldığı Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Cezaevi'nde cinayet suçundan hükümlü S.K., yatağını ateşe vererek yangın çıkardı. Yangın infaz koruma memurları tarafından söndürülürken, yoğun dumandan etkilenen S.K. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevinde 'adam öldürmek' suçundan hükümlü olan S.K., dün kaldığı koğuşta yatakları tutuşturarak yangın çıkardı. İnfaz koruma memurları tarafından fark edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Koğuşta yoğun dumandan etkilenen S.K. ambulansla kaldırıldığı Edirne Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alındı.

Yangın nedeniyle koğuş kullanılmaz hale gelirken, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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