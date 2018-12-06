Selahattin Demirtaş'ın itirazına ret

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararı sonrası, eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini reddeden Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına yapılan itirazı reddetti. Demirtaş'ın tutuklu yargılanmasına devam edileceği belirtildi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 20 Kasım'da 2 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına yönelik karar vermişti.
Karar sonrası Demirtaş, tahliye talebinde bulunmuş, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, AİHM kararı uyarınca yapılan başvuruyu reddetmişti.