Edirne Cezaevi'nde 13 aydır tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın duruşma tarihi belli oldu.Demirtaş, 7 Aralık'ta Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olduğu davada ilk kez yargılanmaya başlanacak.
Demirtaş, tutuklandığı günden 13 ay 3 gün sonra mahkeme karşısına çıkmış olacak.
Demirtaş'ın tutuklu olduğu dava Diyarbakır'da açılmış sonra güvenlik gerekçesiyle Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesine gitmiş, söz konusu mahkeme, davanın 6-8 ekim olayları dosyası ile birleştirilmesini istemiş ve dosya uzun süre mahkemeler arasında gidip gelmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Demirtaş'ın dosyasının 6-8 Ekim olayları ile birleştirilmesi taleb