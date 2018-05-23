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Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret eden Başak Demirtaş: Projelerini anlattı, ben ikna oldum

HDP'nin Cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş, bir buçuk yıldır cezaevinde

23 Mayıs 2018 20:14

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı, eşi Başak Demirtaş cezaevinde ziyaret etti.

Bir buçuk yıldır Edirne Cezaevi'nde bulunan eşini ziyaret eden Başak Demirtaş, Twitter hesabından görüşme sırasında Demirtaş ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.

Demirtaş ziyaretine ilişkin, "Güzel bir yaşam için görüşlerini, projelerini anlattı. Ben ikna oldum"  paylaşımında bulundu.

 

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