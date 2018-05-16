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Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret eden Başak Demirtaş: Adayımızın akşam mitingi var
" Akşam mitingi var, temsilen bir kişi katılıyor"
HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selehattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, bir buçuk yıldır Edirne Cezaevi'nde bulunan eşini ziyaret etti. Ziyaretin ardından kişisel Twitter adresinden bir video paylaşan Başak Demirtaş, eşiyle aynı hücrede kalan HDP Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan'ı kastederek “Cumhurbaşkanı adayımız herkese selam söyledi. Akşam mitingi var, temsilen bir kişi katılıyor” dedi.
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