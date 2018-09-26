Selahattin Demirtaş: Yargı hiçbir kararda, bu kadar açık bir şekilde yasa dışı ve intikamcı olmadı!

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya adresi Twitter'dan, "Yargı hiçbir zaman adil olmadı, evrensel hukuka uygun kararlar vermedi. Ama hiçbir kararda, bu kadar açık bir şekilde yasa dışı ve intikamcı da olmadı" diyerek kendisine verilen hapis cezasının gerekçesi olarak gösterilen tutanağı paylaştı.

"Bize hapis cezası verilmesi kararına gerekçe yapılan konuşmalarımızın polis tutanağını hatırlatmak istiyorum" diyen Demirtaş şu görseli paylaştı:

"Buyurun bu da, mahkemenin hukuk adına utanç verici kararının gerekçesi" diyen Demirtaş, "Ama hukuk ve adalet mücadelemiz yılmadan devam edecek. Bu kararlara imza atanlar bir gün mutlaka, bağımsız yargı önünde hesap verecekler" sözlerini sarf etti. Demirtaş ikinci Tweetinde tutanaktan şu bölümü paylaştı: