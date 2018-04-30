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Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder için 5 yıla kadar hapis talebi

Demirtaş, duruşmaya SEGBİS ile katılmayı reddetti

30 Nisan 2018 16:09

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Demirtaş ile Önder hakkında İstanbul Zeytinburna'da 2013 yılında yapılan Nevruz kutlamalarındaki konuşmalar nedeniyle açılan davanın görülmesine bugün devam ediliyor.

Gazete DuvaR'dan Hacı Bişkin'in aktardığı habere göre Demirtaş, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi Kampüsü karşısında bulunan 2 No'lu duruşma salonunda yapılan duruşmaya mazeret bildirerek katılmadı. Demirtaş, duruşmaya SEGBİS ile katılmayı da reddetti.

Bunun üzerine mahkeme heyeti Demirtaş'ın başka mahkemedeki beyanını savunma olarak kabul ederek mütalaaya geçmek istedi. Demirtaş'ın avukatları ise bu duruma itiraz ederek mütalaaya geçilmemesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı avukatların salondan çıkartılması kararını verdi. Avukatlar salondan çıkmayınca mahkeme heyeti salondan ayrıldı.

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Selahattin DemirtaşSırrı Süreyya ÖnderHDP

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