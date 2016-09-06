Selahattin Demirtaş ve Nursel Aydoğan ifadeye çağrıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Milletvekili Nursel Aydoğan'ı 'silahlı terör örgütü üyeliği' iddiasıyla ifadeleri alınmak üzere adliyeye çağırdı.

Demritaş, “İfadeye gitmeyeceğiz” demişti

Demirtaş, "Bu hafta dokunulmazlığımız kaldırılabilir, kendi ayağımızla ifade vermeye gitmeyeceğiz" demişti. "Nasıl götürüyorlarsa götürsünler ama biz kendi ayağımızla gitmeyeceğiz" ifadesini kullanan Demirtaş, "Bunun fiziki bedelini biz ödeyebiliriz ama siyasi bedelini siz ödeyeceksiniz. Biz bir mitingte konuşuyoruz. Biz daha Ankara’ya yetişmeden fezlekeler Meclis’e gidiyor. Kim kimi yargılayacak görülecektir. Hukukun üstünlüğüne inancımız sonsuz. Kurulsun adil mahkemeler seni de bizi de yargılasınlar" ifadesini kullanmıştı.