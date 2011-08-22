Selahattin Demirtaş ve Ahmet Türk Öcalan'la görüşmek istiyor

T24

PKK'ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş ve Siirt Milletvekili Gültan Kışanak ile DTK Eşbakanları Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk, İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK Lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulundu.Koster bozukluğu ve kötü hava koşulu bahaneleriyle, 3 haftadır PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatları ile görüşmesine izin vermiyor.