Selahattin Demirtaş, Twitter'dan kitap önerilerinde bulundu, satın almaya parası yetmeyenlere seslendi: İmkanlarım ölçüsünde göndertmeye çalışırım

Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan, önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan kitap önerilerinde bulundu. "Belki herkes kitap alamayabilir ama paylaşabilir. Hiç olmadı, bana yazın" diyen Demirtaş imkanları dahilinde göndermeye çalışacağını ifade etti.

Demirtaş, Burak Eldem, Murat Uyurkulak, Remezan Bakur, Ayşen Şahin, Ece Temelkuran ve Levent Gültekin'den birer kitap önerisinde bulundu.

Demirtaş'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

Merhabalar. Fırsat buldukça sizlere kitap önerisinde bulunmaya çalışacağım. Kitapları boş zamanlarınızda okumayın. Kitap okumaya zaman ayırın, zamanınız dolu dolu geçsin. Boş zamanlarda başka şeyler yapın bence.

Belki herkes kitap alamayabilir ama paylaşabilir. Hiç olmadı, bana yazın. Zarfa fakirlik belgesi koymanıza gerek yok:) “Ekmek mushaf çarpsın ki kitap alacak param yok” demeniz yeterli. Bir de hangi kitabı istediğinizi yazın. İmkanlarım ölçüsünde göndertmeye çalışırım.

Başlamışken birkaç kitap önereyim:

Burak Eldem - Tavuskuşu Güncesi

Murat Uyurkulak - Hoca, Baba, Amca, Ben

Remezan Bakur - Leyla Tiyarî (Kürtçe)

Ayşen Şahin - Olay Şöyle Oldu

Ece Temelkuran - Bu da Geçer

Levent Gültekin - Onurlu Çıkış

Ayrıca kitap bağışlamak isteyenler de bana yazarsa iyi olur.

Adresim aynı: Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi B1-38.

Herkese iyi okumalar, selamlar.