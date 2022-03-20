Selahattin Demirtaş'tan 'Nevruz Bayramı' mesajı

Edirne’de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yarın Diyarbakır'da gerçekleşecek olan Nevruz Bayramı kutlamalarından önce Twitter hesabından mesajını paylaştı. Bütün dünyaya özgürlüğü ve barışı haykırma çağrısında bulunan Demirtaş, "O görkemli Newroz fotoğraflarınızı görmek bize büyük güç ve moral veriyor. " dedi.

Demirtaş'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Yarın Diyarbakır'da Newroz alanında bütün dünyaya özgürlüğü ve barışı haykıralım. O görkemli Newroz fotoğraflarınızı görmek bize büyük güç ve moral veriyor.

Newroza we pîroz be!

Newroza şima pîroz bo!

Newroz kutlu olsun!"